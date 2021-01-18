Солистка группы KAZKA, певица Александра Зарицкая пленила новым образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма загадочном образе. Девушка была одета в черный кожаный беретик и черную накидку, в которую она завернулась, чтобы спастись от холода.
Яркий макияж дополнял томный образ звезды. Она смотрела вдаль, что придавало ему особого шарма. Фото было выполнено в черно-белых тонах.
За короткое время пост собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Несколько поклонников отметили, что 28-летняя Зарицкая похожа на британскую певицу Адель.
«Лучшая в своем роде», «Какое же красивое фото. Черно-белый стиль этот нечто», «Фотография со смыслом», «Какая же ты красотка!», «Адель?», «Ваши фото захватывают дыхание», «Великолепно», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Александра Зарицкая козырнула яркой внешностью в полупрозрачной юбке и красном корсете. Белая рубашка с широкими рукавами подчеркнула пышную фигурку звезды. Образ дополнили грубые черный ботинки. Певица позировала со своими музыкантами и еще тремя девушками, вероятно, из балета группы.
Напомним, что Александра Зарицкая приспустила наряд, показав экзотическую красоту: «Невероятно крутая».
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая выпендрилась с подружками, дерзко присев на корточки: "Кислая конфетка...".
Также Politeka писала, что Александра Зарицкая примерила образ роковой дамы в коже и цепях: "Богическая красотка".