Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе яі задала питання про свято

Наа фото красуня позує в халатику, який приспустила на одному плечі, вихваляючись тату. Зірка доповнила образ намистом, а волосся залишила розпущеним, Олександра дивилася в об'єктив камери, хвалячись яскравим макіяжем. Кадр вийшов ефектним і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ви вже продумали образ для зустрічі Нового року. Або може плануєте зустрічати в піжамі?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Наша перлина", "Чарівна", "ще ні", "і в піжамі, і в сукні", "Хех, ще ні", "Придумала, ще б в ті штани влізти, яке я купила", "я буду в блискучому платті", "найбільше, що буду в піжамі, але плаття теж приготувала", " у нас вечірка в золотому стилі. Буде пишна сукня, буде висока зачіска і карнавальна маска", "Неймовірно крута".

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька похвалилася розкішним образом в компанії слави Камінської.

Як з'ясувалося, співачки зібралися разом, щоб порадувати шанувальників демонстрацією святкового макіяжу. З такої нагоди вони підібрали вбрання в новорічних кольорах: Зарицька позувала в зеленому, а Камінська – в червоному.

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