Солістка групи KAZKA Алекандра Зарицька покуражилася на камеру

Як передає Politeka.net, 28-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з двома подружками.

Зірка опрацювала фото в графічному редакторі, додавши різні ефекти - аж очі ріже.

Зарицька, посередині, з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем, в світлому пальто і темному вбранні, присіла навпочіпки, надавши своєму обличчю максимально зухвалий вираз. Одну руку співачка витягла вперед. Подружки, треба віддати їм належне, також не відставали, присівши навпочіпки поруч.

"Кисла цукерка🍬 🍭", - підписала Олександра.

За лічені хвилини пост "лайкнули" понад 600 осіб, а один з користувачів встиг підписати: "це все ваууу🔥".

Зазначимо, Зарицька прославилася піснями «Свята» і «Плакала», які буквально «підірвали» Інтернет, хоча до цього моменту про колектив було практично нічого не відомо.

Поштовх до розвитку музичної кар'єри Зарицька отримала після участі в популярному вокальному шоу «Голос країни». На відбірковому етапі її помітили і пропустили далі. Саша потрапила в команду до Ані Лорак, з якою займалася і мала можливість отримати від співачки цінні уроки вокалу.

Раніше ми повідомляли, Зарицька збентежила брутальним образлм в шкіряному береті, підкресливши лук незвичайними прикрасами з ланцюгами.

"Історія дівчини, яка раділа кожному дню", - підписала своє фото Олександра.

Нагадаємо, соковита солістка KAZKA полонила формами в прозорій спідниці і незвичайному корсеті: "Вау! Неймовірно".

Як повідомляла Politeka, фігуриста солістка KAZKA приспустила наряд, показавши екзотичну красу:"неймовірно крута".