Солистка группы KAZKA Алекандра Зарицкая покуражилась на камеру

Как передает Politeka.net, 28-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с двумя подружками.

Звезда обработала фото в графическом редакторе, добавив различные эффекты - аж глаза режет.

Зарицкая, посередине, с распущенными волосами и ярким макияжем, в светлом пальто и темном наряде, присела на корточки, придав своему лицу максимально дерзкое выражение. Одну руку певица вытянула вперед. Подружки, надо отдать им должное, также не отставали, присев на корточки рядом.

"Кислая конфетка 🍬🍭", - подписала Александра.

За считанные минуты пост "лайкнули" более 600 человек, а один из пользователей успел подписать: "это все ваууу🔥".

Отметим, Зарицкая прославилась песнями «Свята» и «Плакала», которые буквально «взорвали» Интернет, хотя до этого момента о коллективе было практически ничего не известно.

Толчок к развитию музыкальной карьеры Зарицкая получила после участия в популярном вокальном шоу «Голос країни». На отборочном этапе ее природный талант заметили и пропустили дальше. Саша попала в команду к Ани Лорак, с которой занималась и имела возможность получить от певицы ценные уроки вокала.

Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила брутальным образом в кожаном берете, подчеркнув лук необычными украшениями с цепями.

«История девушки, которая радовалась каждому дню», - подписала свое фото Александра.

Напомним, сочная солистка KAZKA пленила формами в прозрачной юбке и необычном корсете: "Вау! Невероятно".

Как сообщала Politeka, фигуристая солистка KAZKA приспустила наряд, показав экзотическую красоту: "Невероятно крутая".