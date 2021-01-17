Солистка группы KAZKA Алекандра Зарицкая покуражилась на камеру
Как передает Politeka.net, 28-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с двумя подружками.
Звезда обработала фото в графическом редакторе, добавив различные эффекты - аж глаза режет.
Зарицкая, посередине, с распущенными волосами и ярким макияжем, в светлом пальто и темном наряде, присела на корточки, придав своему лицу максимально дерзкое выражение. Одну руку певица вытянула вперед. Подружки, надо отдать им должное, также не отставали, присев на корточки рядом.
"Кислая конфетка 🍬🍭", - подписала Александра.
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За считанные минуты пост "лайкнули" более 600 человек, а один из пользователей успел подписать: "это все ваууу🔥".
Отметим, Зарицкая прославилась песнями «Свята» и «Плакала», которые буквально «взорвали» Интернет, хотя до этого момента о коллективе было практически ничего не известно.
Толчок к развитию музыкальной карьеры Зарицкая получила после участия в популярном вокальном шоу «Голос країни». На отборочном этапе ее природный талант заметили и пропустили дальше. Саша попала в команду к Ани Лорак, с которой занималась и имела возможность получить от певицы ценные уроки вокала.
Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила брутальным образом в кожаном берете, подчеркнув лук необычными украшениями с цепями.
«История девушки, которая радовалась каждому дню», - подписала свое фото Александра.
Напомним, сочная солистка KAZKA пленила формами в прозрачной юбке и необычном корсете: "Вау! Невероятно".
Как сообщала Politeka, фигуристая солистка KAZKA приспустила наряд, показав экзотическую красоту: "Невероятно крутая".