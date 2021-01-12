Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала стильний фатальний образ зі шкірою і ланцюгами

Зірка поділилася своїм новим фото на офіційній сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зарицька відома своєю любов'ю до моди і експериментів з макіяжем. Виконавиця часто вбирається в звичайному житті, а потім демонструє свої образи на камеру. На цей раз артиста поділилася селфі, на якому вона позує крупним планом.

Для цього образу Олександра вирішила одягнутися у все чорне. Так, на ній чорна вільна блузка, а також стильний шкіряний берет. Доповнює образ незвичайна прикраса у вигляді двох шкіряних кілець, з'єднаних між собою ланцюжком.

Єдиним яскравим акцентом на фото стали губи виконавиці, які вона вирішила нафарбувати червоною помадою.

"Історія дівчини, яка раділа кожному дню", - підписала своє фото Зарицька.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Краща", "Красуня!", "Моя квіточка", "Богічна красуня", "дуже добре виглядаєш", "очі сумні такі", - пишуть фанати групи.

До цього ми писали, що співачка розповіла, чи доводилося їй плакати під час запису пісень на студії.

"Було, і не раз, а на сцені так взагалі кожен раз", - відповіла вона на питання шанувальників.

Нагадаємо, соковита солістка KAZKA полонила формами в прозорій спідниці і незвичайному корсеті: "Вау! Неймовірно".

Як повідомляла Politeka, фігуриста солістка KAZKA приспустила наряд, показавши екзотичну красу: "неймовірно крута".

Також Politeka писала, що ефектний гітарист KAZKA убив наповал зухвалим чином в червоному: "Боже, це що за красень".