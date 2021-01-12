Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала стильний фатальний образ зі шкірою і ланцюгами
Зірка поділилася своїм новим фото на офіційній сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зарицька відома своєю любов'ю до моди і експериментів з макіяжем. Виконавиця часто вбирається в звичайному житті, а потім демонструє свої образи на камеру. На цей раз артиста поділилася селфі, на якому вона позує крупним планом.
Для цього образу Олександра вирішила одягнутися у все чорне. Так, на ній чорна вільна блузка, а також стильний шкіряний берет. Доповнює образ незвичайна прикраса у вигляді двох шкіряних кілець, з'єднаних між собою ланцюжком.
Єдиним яскравим акцентом на фото стали губи виконавиці, які вона вирішила нафарбувати червоною помадою.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Сумна звістка облетіла Харківщину: вірус забрав життя лікарки, яка допомогла багатьом сім'ям
16-річна дочка Полякової в прозорій сукні засвітила свій розкішний номер: не відстає від мами
Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я..."
Екс-чоловік Ірини Білик Дікусар потрапив у ДТП, з'явилися кричущі подробиці: "Навіть не гальмувала..."
"Історія дівчини, яка раділа кожному дню", - підписала своє фото Зарицька.
Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.
"Краща", "Красуня!", "Моя квіточка", "Богічна красуня", "дуже добре виглядаєш", "очі сумні такі", - пишуть фанати групи.
До цього ми писали, що співачка розповіла, чи доводилося їй плакати під час запису пісень на студії.
"Було, і не раз, а на сцені так взагалі кожен раз", - відповіла вона на питання шанувальників.
Нагадаємо, соковита солістка KAZKA полонила формами в прозорій спідниці і незвичайному корсеті: "Вау! Неймовірно".
Як повідомляла Politeka, фігуриста солістка KAZKA приспустила наряд, показавши екзотичну красу: "неймовірно крута".
Також Politeka писала, що ефектний гітарист KAZKA убив наповал зухвалим чином в червоному: "Боже, це що за красень".