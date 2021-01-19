Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала томный образ в черном на фоне нью-йоркского пейзажа

Новые фото исполнительницы появились на официальной странице группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, сейчас певица находится в Нью-Йорке, откуда она регулярно делится свежими снимками. На новом фото Зарицкая позирует в одном из местных небоскребов рядом с окном до самого пола.

Исполнительница одета в свободное черное платье в виде балахона. Наряд делает ее образ загадочным и немного мрачным. Дополняют образ Зарицкой массивные кольца на пальцах, распущенные волосы и легкий макияж.

На одном из снимков исполнительница лежит на полу, томно раскинув руки. За окном открывается вид на нью-йоркские улицы.

Поклонники исполнительницы тут же принялись комментировать снимки.

«Прекрасная», «Урбанистическая Казка», «потрясающая», «Первое фото ОЧЕНЬ удачное», «Сказочная Казка», «Ты шикарная, богиня», «Кайфовый видок», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Зарицкая опубликовала фото, на котором предстала в весьма загадочном образе. Девушка была одета в черный кожаный беретик и черную накидку, в которую она завернулась, чтобы спастись от холода.

Яркий макияж дополнял томный образ звезды. Она смотрела вдаль, что придавало ему особого шарма. Фото было выполнено в черно-белых тонах.

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