Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в соблазнительном образе
Год назад KAZKA выпустила клип на песню «Палала», в котором Зарицкая показала всю свою красоту в дерзком образе. По случаю юбилея песни исполнительница поделилась архивными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Зарицкая опубликовала фото, на котором позирует со своими одногруппниками Никитой Будашем и Дмитрием Мазуряком в своих образах из клипа. Все они одеты в бежевых тонах, а их волосы выглядят влажными.
Зарицкая также опубликовала фрагменты из клипа. На них она предстает в образе пылкой девушки в окружении соблазнительных мужчин и женщин. Обтягивающий наряд исполнительницы позволил ей продемонстрировать свое тело, как есть.
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В подписи Зарицкая призналась, что для нее съемки в этом клипе стали пугающим экспериментом.
«Клип «Палала» вышел год назад. Такой важный для меня. Необычный и даже немножко страшный эксперимент с образом. Такая большая гамма чувств и смыслов в кадре. Замечательные воспоминания и замечательная работа», - написала певица.
Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Цьомочка», «Прекрасная песня. Шикарный клип», «Поздравляю вас с таким замечательным клипом», «Один из крутейших клипов ваших», «Какие вы красивые и как изменились», «До мурашек эта песня и этот клип», - пишут люди.
Напомним, что Александра Зарицкая примерила образ роковой дамы в коже и цепях.
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая томно выгнулась на полу, зачаровав загадочным образом.
Также Politeka писала, что Александра Зарицкая в кожаном беретике пленила чувственной красотой.