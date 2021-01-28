Для нее это было непривычно

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в соблазнительном образе

Год назад KAZKA выпустила клип на песню «Палала», в котором Зарицкая показала всю свою красоту в дерзком образе. По случаю юбилея песни исполнительница поделилась архивными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Зарицкая опубликовала фото, на котором позирует со своими одногруппниками Никитой Будашем и Дмитрием Мазуряком в своих образах из клипа. Все они одеты в бежевых тонах, а их волосы выглядят влажными.

Зарицкая также опубликовала фрагменты из клипа. На них она предстает в образе пылкой девушки в окружении соблазнительных мужчин и женщин. Обтягивающий наряд исполнительницы позволил ей продемонстрировать свое тело, как есть.

В подписи Зарицкая призналась, что для нее съемки в этом клипе стали пугающим экспериментом.

«Клип «Палала» вышел год назад. Такой важный для меня. Необычный и даже немножко страшный эксперимент с образом. Такая большая гамма чувств и смыслов в кадре. Замечательные воспоминания и замечательная работа», - написала певица.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Цьомочка», «Прекрасная песня. Шикарный клип», «Поздравляю вас с таким замечательным клипом», «Один из крутейших клипов ваших», «Какие вы красивые и как изменились», «До мурашек эта песня и этот клип», - пишут люди.

Напомним, что Александра Зарицкая примерила образ роковой дамы в коже и цепях.

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая томно выгнулась на полу, зачаровав загадочным образом.

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая в кожаном беретике пленила чувственной красотой.