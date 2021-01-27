Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила поделиться своими воспоминаниями
Звезда регулярно балует поклонников своими образами, передает Politeka.net. В этот раз артистка разместила снимок, на котором предстала на улице в Нью-Йорке.
Александра надела пальто, которое распахнула. На шее красотки был красивый шарф. Также артистка надела длинную черную юбку и кроссовки.
Завершил образ макияж с акцентом на темные губы.
В посте Зарицкая призналась, что страдает от синдрома смены часового пояса. Однако все же она решила порадовать себя и своих поклонников приятными воспоминаниями.
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"Так здорово было, за 7000 километров от Киева, чувствовать себя по-настоящему уютно, почти как дома) 🥰
А еще исследовать новые места, встречать новых классных людей, получать кучу вдохновения для дальнейшей плодотворной творческой работы 🙃
А я, тем временем, стараюсь вернуться к нормальному ритму жизни, ведь на этот год у нас очень много планов и о некоторых из них вы узнаете уже скоро 😉", - написала солистка "KAZKA".
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Очень интересно узнать ваши будущие планы 😍", "Королева", "Красотка на фото😘😘", "Ты очень красивая", "Красавица удачи тебе", "Очень красивое фото 😍супер получилось🔥", "Вы очень красивая девушка 😍", "Вы очень интересная леди🤩🤩🤩", "Очень красивые фотографии. Тоже много планов на этот год", - написали пользователи сети.
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