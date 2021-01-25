Американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила помолодевшим видом



Как передает Politeka.net, новый снимок всемирно известная знаменитость опубликовала на свой страничке Instagram.



"Я просто хотела поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Большое спасибо за всю любовь за последние 20 лет! Я всех люблю!", - сообщила артистка в подписи к посту.

Как и 20 лет назад, она продолжает удивлять всех своей невообразимой привлекательностью и прекрасной формой.

На этот раз Лопес поделилась снимками с пляжа.

Поклонники Дженнифер были очарованы красотой любимицы и восхитились ее внешним видом.

"Это латинская версия Бенджамина Баттона", "Лицо куколки", "Вечно молодая", "По-прежнему та же девочка", "Вы заслуживаете каждого комплимента, успеха и любви за все, что вы сделали и делаете до сих пор. Ваша музыка вызывает у меня эмоции", - писали в комментариях под постом Лопес.





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