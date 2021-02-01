Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя во время съемочного процесса с Аланом Бадоевым

На фото Александра была мокрой и в белой майке. Красотка осталась с распущенными волосами, позируя во время съемок клипа. На другом кадре Зарицкая сидела возле молодого человека с голым торсом и клипмейкером Аланом Бадоевым. Певица показала еще несколько снимков, где она работала над клипом на песню "Палала". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Недавно, вспоминая клип "Палала", были просмотрены все фотографии. Очень захотелось поделиться с вами еще некоторыми снимками из неизданного", - написала звезда под кадрами.

"Очень красивая. Все просто супер", "Палала - приятная песня", "Классная серия фотографий", "Прикольные фотки".

Мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в соблазнительном образе.

Так, Зарицкая опубликовала фото, на котором позирует со своими одногруппниками Никитой Будашем и Дмитрием Мазуряком в своих образах из клипа. Все они одеты в бежевых тонах, а их волосы выглядят влажными.

Напомним, эффектная KAZKA соблазнила своей роскошью в распахнутом пальто

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