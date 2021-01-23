Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая впечатлила кадром на краю небоскреба

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в весьма мрачном образе. Александра была одета в черный наряд и черный беретик. Она сидела на краю небоскреба. Это было видно по фону – за спиной Александры виднелись другие здания. Судя по фото, артистке было совсем не страшно сидеть на краю.

«Тени и воспоминания», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Некоторые поклонники обратили внимание, что кадр получился слишком мрачным.

«Очень красивая на фото», «загадочное, красивое фото», «В одном фото столько эмоции», «ты чертовски красивая», «Отличные воспоминания, фото огонь», «Очень красивое фото, успехов вам», «Красивое фото и успехов в творчестве», «Какое то холодное, грустное фото, не хватает красок жизни», «Иметь воспоминания - это хорошо, особенно если они яркие», - пишут пользователи сети.

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