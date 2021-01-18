До чого ж гарна

Солістка групи KAZKA, співачка Олександра Зарицька полонила новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить загадковому образі. Дівчина була одягнена в чорний шкіряний беретик і чорну накидку, в яку вона загорнулася, щоб врятуватися від холоду.

Яскравий макіяж доповнював томний образ зірки. Вона дивилася вдалину, що надавало йому особливого шарму. Фото було виконано в чорно-білих тонах.

За короткий час пост зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Кілька шанувальників відзначили, що 28-річна Зарицька схожа на британську співачку Адель.

"Краща в своєму роді", " яке ж красиве фото. Чорно-білий стиль цей це щось», "фотографія зі змістом", "яка ж ти красуня!", "Адель?", "Ваші фото захоплюють подих», "чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька козирнула яскравою зовнішністю в напівпрозорій спідниці і червоному корсеті. Біла сорочка з широкими рукавами підкреслила пишну фігурку зірки. Образ доповнили грубі чорні черевики. Співачка позувала зі своїми музикантами і ще трьома дівчатами, ймовірно, з балету групи.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька приспустила вбрання, показавши екзотичну красу:"неймовірно крута".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька випендрилася з подружками, зухвало присівши навпочіпки: "кисла цукерка...".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька приміряла образ фатальної дами в шкірі і ланцюгах:"Богічна красуня".