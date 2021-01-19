Солістка популярної групи KAZKA Олександра Зарицька показала томний образ в чорному на тлі нью-Йоркського пейзажу
Нові фото виконавиці з'явилися на офіційній сторінці групи в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Як відомо, зараз співачка знаходиться в Нью-Йорку, звідки вона регулярно ділиться свіжими знімками. На новому фото Зарицька позує в одному з місцевих хмарочосів поруч з вікном до самої підлоги.
Виконавиця одягнена у вільне чорне плаття у вигляді балахона. Наряд робить її образ загадковим і трохи похмурим. Доповнюють образ Зарицької масивні кільця на пальцях, розпущене волосся і легкий макіяж.
На одному зі знімків виконавиця лежить на підлозі, млосно розкинувши руки. За вікном відкривається вид на нью-йоркські вулиці.
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Шанувальники виконавиці тут же почали коментувати знімки.
"Прекрасна", "урбаністична Казка", "приголомшлива", "перше фото дуже вдале", "Казкова Казка", "ти шикарна, богиня", "кайфовий видок", - пишуть люди в коментарях.
Раніше ми писали, що у себе в Instagram Зарицька опублікувала фото, на якому постала в досить загадковому образі. Дівчина була одягнена в чорний Шкіряний беретик і чорну накидку, в яку вона загорнулася, щоб врятуватися від холоду.
Яскравий макіяж доповнював томний образ зірки. Вона дивилася вдалину, що надавало йому особливого шарму. Фото було виконано в чорно-білих тонах.
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