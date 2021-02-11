Украинская певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева порадовала поклонников новым пляжным фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ольги в соцсети.
Так, в своем аккаунте жена известного продюсера разместила фото, на котором она позирует в черном купальнике и длинных бусах. Также образ дополнили массивные черные сережки и зачесанные назад волосы. Позади певицы-бассейн и море.
Она предложила своим фолловерам присоединиться к прямому эфиру, который она планирует провести вечером.
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В комментариях 39-летнюю артистку засыпали комплиментами.
"Шикарная женщина", "Девочка-фея", "Очень красивая", - пишут фоловери.
Как известно, Ольга Горбачева состоит в браке с продюсером Юрием Никитиным. Он известен работой с такими артистами как "Сказка", Андрей Данилко и Ирина Билык.
Ольга и Юрий знакомы с 1998 года. В 2000 году певица получила предложение руки и сердца, но официальный брак пара заключила в 2007 году, через два года после рождения старшей дочери Полины. В 2009 году супруги развелись, но скоро сошлись вновь. В 2014 году на свет появилась их вторая дочь Серафима.
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