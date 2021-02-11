Популярна українська співачка Ірина Білик здивувала несподіваними планами на снігову погоду

Ірина Білик знайшла спосіб, що робити з величезною кількістю снігу, на який розщедрилася погода. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, додавши красиве зимове відео, пише Politeka.net.

Ірина Білик вирішила трохи зігріти серця своїх шанувальників в незатишну зимову погоду, змусивши подивитися на неї з іншого боку своєю несподіваною публікацією. Співачка представила яскравий і ніжний зимовий лук, доповнивши його своєю піснею під назвою "Не стримуй погляд".

На кадрах 50-річна Ірина Білик позує перед камерою в оригінальному в'язаному синьому пальті, яке вона доповнила милими пухнастими рукавицями білого кольору і кашеміровим капюшоном молочного відтінку. Цей головний убір ненав'язливо додавав її образу затишку і ніжності.

Співачка постала перед шанувальниками зі стриманим макіяжем, який дуже вдало підкреслив її блакитні очі і зробив їх ще більш виразними. Макіяж завершила рожева помада природного відтінку з кремовою текстурою.

Але найнесподіванішим у публікації зірки стала її порада всім дівчатам і жінкам ліпити зі снігу не снігову бабу, а свій ідеал.

"Ну як вам зимушка-зима? Готові ліпити снігового мужика? Особисто я піду ліпити на свій смак", - жартома написала Ірина Білик у соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ірина Білик (@bilyk_iryna)

Але фанатам співачки ця ідея сподобалася, про що вони і написали в своїх коментарях, а також засипали її компліментами.

"Чекаю фотки мужика", "Гарна ідея", "Дорасоточка наша", "Красотуля", "Снігуронька", "Ніжна", "Ірочка, ви супер!", "Дуже красива", "Спочатку в овочевий відділ, купити моркву", - написали шанувальники Ірини Білик.

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