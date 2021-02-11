Популярная украинская певица Ирина Билык удивила неожиданными планами на снежную погоду

Ирина Билык нашла способ, что делать с огромным количеством снега, на который расщедрилась погода. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, добавив красивое зимнее видео, пишет Politeka.net.

Ирина Билык решила немного согреть сердца своих поклонников в неуютную зимнюю погоду, заставив посмотреть на нее с другой стороны своей неожиданной публикацией. Певица представила яркий и нежный зимний лук, дополнив его своей песней под названием "Не сдерживай взгляд".

На кадрах 50-летняя Ирина Билык позирует перед камерой в оригинальном вязаном синем пальто, которое она дополнила милыми пушистыми варежками белого цвета и кашемировым капюшоном молочного оттенка. Этот головной убор ненавязчиво добавлял ее образу уюта и нежности.

Певица предстала перед поклонниками со сдержанным макияжем, который очень удачно подчеркнул ее голубые глаза и сделал их еще более выразительными. Мейкап завершила розовая помада естественного оттенка с кремовой текстурой.

Но самым неожиданным в публикации звезды стал ее совет всем девушкам и женщинам лепить со снега не снежную бабу, а свой идеал.

"Ну как вам зимушка-зима? Готовы лепить снежного мужика? Лично я пойду лепить на свой вкус",- в шутку написала Ирина Билык в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Но фанатам певицы эта идея понравилась, о чем они и написали в своих комментариях, а также засыпали ее комплиментами.

"Жду фотки мужика", " Хорошая идея", "Красоточка наша", "Красотуля", "Снегурочка", "Нежная", "Ирочка, вы супер!", "Очень красивая", "Сначала в овощной отдел, купить морковь",- написали поклонники Ирины Билык.

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