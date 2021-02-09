Украинский хореограф, певец и ведущий Дмитрий Коляденко рассказал, как снял трусы на людях

Экс-супруг Ирины Билык Дима Коляденко в программе "Без краватки" на YouTube-канале НЛО TV поразил невероятной историей о своем нудистском приключении в Германии, где ему пришлось снять белье и пройти через некоторый дискомфорт, пишет Politeka.net.

Дима Коляденко поделился рассказом о своем отдыхе на нудистском комплексе в Германии, который ему сильно запомнился и произвел на него огромное впечатление. Дмитрий даже звонил своей бывшей супруге Ирине Билык, чтобы рассказать о пережитых эмоциях.

По словам Коляденко в тот период жизни он работал артистом балета и уехал в Германию по контракту в рамках гастрольного тура. Пребывая в одном из аквапарков в свой выходной шоумен обнаружил, что в одной ее части отдыхали нудисты.

"Это целый комплекс - бассейны, солярии. На втором этаже все то же самое, но только нарисованы плавки и зачеркнутые",- вспоминает артист.

Но самое интересно е таилось за дверью, и Дмитрий Коляденко не смог перебороть интерес и вошел туда.

"Я зашел, заглянул, а там - все голые. У меня же мечта была, понимаешь, побыть нудистом, ну хотя бы несколько минут. Я остался. Я пошел на второй этаж, я снял трусы, я возбудился. Ну как-то, знаешь, я эмоциональный, я присел у камина, я не мог встать. Без трусов сижу и не могу встать. А потом смотрю, висит бочка деревянная и со шнурочком, как в туалете. Я значит, ну от нечего делать, дернул за шнурочек, а эта бочка перевернулась на меня с холодной водой. И только потом я ожил. Через пять минут я уже прохаживался по кафе, заказал кофе, потом я поплавал, пошел в солярий, потом там посидел",- делится воспоминаниями шоумен.

Но самое главное - это невероятное удовольствие, которое он получил после того, как справился со своей эмоциональностью. По его словам он чувствовал себя очень счастливым.

"Я получил такое истинное удовольствие. Я звонил Билычке, говорю, у меня аж крылья выросли. Я там был свободным, меня там никто не знает, я никого не знаю. И я понял, что такое нудизм, и все. Я был счастливым",- рассказал Дима Коляденко.

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