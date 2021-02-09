Известная украинская певица Ирина Билык показалась в эффектном образе во время похода за покупками

Ирина Билык обновила свой Instagram Stories, добавив снимок, сделанный в одном из модных бутиков, где на полках была расставлена брендовая обувь всевозможных фасонов, пишет Politeka.net.

Певица на снимке позирует перед камерой в шикарном ярко-красном пальто с большим воротником. Под пальто она надела черную блузку, которая была видна из-за расстегнутых пуговиц на верхней одежде. Дополнили образ звезды объемная "мохнатая" шапка и стильные очки-"лисички" красного цвета, которые уверенно перекликались с яркой алой помадой на пухленьких губах Ирины.

В своих руках Ирина Билык держала пару стильных туфелек мюли сочного ягодно-розового оттенка, которые, видимо, и привлекли внимание звезды в этом отделе. Скорее всего предприимчивая певица решила прикупить модную и удобную обувь, готовясь к сезону стройных ножек и коротких платьев заранее.

Судя по восхищенному взгляду Ирины Билык, она все-таки остановит свой выбор на выбранной паре обуви и сделает желанную покупку.

Напомним, что Ирина Билык несмотря на свой возраст и статус не стесняется шутить и даже шалить на публике. Недавно в ее Stories появились забавные кадры, где певица в шутку "поиграла" с фильтрами в Instagram и изменила свое лицо до неузнаваемости. На снимках она предстала с огромным ртом и растянутыми щеками, а также поразила большими глазами. Звезда задорно улыбалась, поскольку ее это невероятно позабавило.

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