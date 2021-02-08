Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, розповіла про проблему

На фото Зарицька була роздягненою і лежала на масажному столі. Красуня показала своє обличчя і пишний бюст, який притискався до поверхні. Дівчина зовсім не бентежилася своїх пишних форм і тату, які частково Олександра засвітила в ролику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У хамамі обпекла собі трохи сідниці, але нічого, було дуже прикольно", - поскаржилася відразу Олександра.



"Тут працюють дівчата з Таїланду і роблять прекрасний масаж. Ось якраз будемо цим займатися. Вони роблять масаж і дуже смішно обмивають людей повністю", - сказала красуня, лежачи на масажному столі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже співачка викинула кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає. Відомо, що Олександра повернулася з Нью-Йорка і відразу вирушила на відпочинок до Єгипту, де оселилася в одному з готелів Шарм-ель-Шейха.

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька показала свої вражаючі форми у всій красі.

Свій бюст Олександра помістила в тугий топік. Щоб підкреслити свою гідність, Зарицька зав'язала сорочку під грудьми, оголивши животик. Панамка і сонцезахисні окуляри доповнили образ туристки.

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