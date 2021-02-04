Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала пышные формы на отдыхе в США

Звезда поделилась новыми горячими кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Зарицкая показала, как развлекается с друзьями в жаркий солнечный день. Компания собралась в бассейне и весело расслабляется под музыку.

Так, на видео можно увидеть, как Зарецкая с другом подпевают Хитам Рианы. При этом, певица в купальнике наклоняется к камере, демонстрируя свою пышную грудь. Впрочем, артистка поспешила прикрыть ее рукой.

На других кадрах Зарицкая уже резвится в бассейне, не переставая распевать песни. При этом исполнительница повисла на шее своего друга.

«А у нас гуляночка!», - напевает веселая компания.

Отметим, что поклонники исполнительницы не смогли прокомментировать эти кадры из-за отсутствия такой возможности.

Ранее Зарицкая показала себя на съемках клипа.

На фото Александра была мокрой и в белой майке. Красотка осталась с распущенными волосами, позируя во время съемок клипа. На другом кадре Зарицкая сидела возле молодого человека с голым торсом и клипмейкером Аланом Бадоевым.

Певица показала еще несколько снимков, где она работала над клипом на песню "Палала".

Напомним, эффектная KAZKA соблазнила своей роскошью в распахнутом пальто.

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