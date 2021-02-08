Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, рассказала о проблеме

На фото Зарицкая была раздетой и лежала на массажном столе. Красотка показала свое лицо и пышный бюст, который прижимался к поверхности. Девушка совсем не смущалась своих пышных форм и тату, которые частично Александра засветила в ролике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В хамаме обожгла себе немного ягодицы, но ничего, было очень прикольно", - пожаловалась сразу Александра.



"Тут работают девушки из Таиланда и делают прекрасный массаж. Вот как раз будем этим заниматься. Они делают массаж и очень смешно обмывают людей полностью", - сказала красотка, лежа на массажном столе.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь певица выбросила кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет. Известно, что Александра вернулась из Нью-Йорка и сразу отправилась на отдых в Египет, где поселилась в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.

Мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала свои впечатляющие формы во всей красе.

Свой бюст Александра поместила в тугой топик. Чтобы подчеркнуть свое достоинство, Зарицкая завязала рубашку под грудью, оголив животик. Панамка и солнцезащитные очки дополнили образ туристки.

Напомним, пышногрудая солистка KAZKA в купальнике показала свою красоту во весь экран

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