Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала свои впечатляющие формы во всей красе
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором засветила свой большой бюст. На снимке Зарицкая позировала на фоне зеленой растительности. Было видно, что певица находится в теплых краях.
Свой бюст Александра поместила в тугой топик. Чтобы подчеркнуть свое достоинство, Зарицкая завязала рубашку под грудью, оголив животик. Панамка и солнцезащитные очки дополнили образ туристки. В руках звезда держала охлаждающий коктейль.
«Тем временем…Вам, кстати, что больше нравится? Снег или пальмы?», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Нравится девочка под бананами!», «все нравится», «Малая си**к у тебя полная пазуха», «кокосы)», «Фото очень красивое. Мне больше пальмы нравятся) хочется тепла и солнышка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала себя в соблазнительном образе. Красотка позировала для фото со своими коллегами по группе Никитой Будашем и Дмитрием Мазуряком. Все они были одеты в бежевых тонах, а их волосы выглядят влажными.
Напомним, что эффектная солистка KAZKA соблазнила своей роскошью в распахнутом пальто: "Интересная леди".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в купальнике ушла в отрыв с безумной компанией и сверкнула пышным бюстом: "А у нас гуляночка!".
Также Politeka писала, что фигуристая солистка KAZKA в мокрой майке устроила жару на съемочной площадке: "Очень захотелось...".