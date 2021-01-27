Співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька вирішила поділитися своїми спогадами
Зірка регулярно балує шанувальників своїми образами, передає Politeka.net. Цього разу артистка розмістила знімок, на якому постала на вулиці в Нью-Йорку.
Олександра одягла пальто, яке розчахнула. На шиї красуні був гарний шарф. Також артистка одягла довгу чорну спідницю і кросівки.
Завершив образ макіяж з акцентом на темні губи.
У пості Зарицька зізналася, що страждає від синдрому зміни часового поясу. Однак все ж вона вирішила порадувати себе і своїх шанувальників приємними спогадами.
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"Так здорово було, за 7000 кілометрів від Києва, відчувати себе по-справжньому затишно, майже як вдома) 🥰
А ще досліджувати нові місця, зустрічати нових класних людей, отримувати купу натхнення для подальшої плідної творчої роботи 🙃
А я, тим часом, намагаюся повернутися до нормального ритму життя, адже на цей рік у нас дуже багато планів і про деякі з них ви дізнаєтеся вже скоро 😉", - написала солістка "KAZKA".
За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Дуже цікаво дізнатися ваші майбутні плани 😍", "Королева", "Красуня на фото😘😘", "Ти дуже гарна", "Красуня удачі тобі", "Дуже гарне фото 😍супер вийшло🔥", "Ви дуже красива дівчина 😍", "Ви дуже цікава леді🤩🤩🤩", "Дуже красиві фотографії. Теж багато планів на цей рік", - написали користувачі мережі.
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