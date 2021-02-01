Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе під час знімального процесу з Аланом Бадоєвим

На фото Олександра була мокрою і в білій майці. Красуня залишилася з розпущеним волоссям, позуючи під час зйомок кліпу. На іншому кадрі Зарицька сиділа біля молодої людини з голим торсом і кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Співачка показала ще кілька знімків, де вона працювала над кліпом на пісню "Палала". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нещодавно, згадуючи кліп "Палала", були переглянуті всі фотографії. Дуже захотілося поділитися з вами ще деякими знімками з невиданого", - написала зірка під кадрами.

"Дуже красива. Все просто супер", "Палала - приємна пісня", "класна серія фотографій", "прикольні фотки".

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька показала себе в спокусливому образі.

Так, Зарицька опублікувала фото, на якому позує зі своїми одногрупниками Микитою Будашем і Дмитром Мазуряком у своїх образах з кліпу. Всі вони одягнені в бежевих тонах, а їх волосся виглядають вологими.

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