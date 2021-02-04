Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала пишні форми на відпочинку в США

Зірка поділилася новими гарячими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Зарицька показала, як розважається з друзями в спекотний сонячний день. Компанія зібралася в басейні і весело розслабляється під музику.

Так, на відео можна побачити, як Зарецька з другом підспівують хітам Ріани. При цьому, співачка в купальнику нахиляється до камери, демонструючи свої пишні груди. Втім, артистка поспішила прикрити її рукою.

На інших кадрах Зарицька вже грається в басейні, не перестаючи виспівувати пісні. При цьому виконавиця повисла на шиї свого друга.

"А у нас гуляночка!",- наспівує весела компанія.

Відзначимо, що шанувальники виконавиці не змогли прокоментувати ці кадри через відсутність такої можливості.

Раніше Зарицька показала себе на зйомках кліпу.

На фото Олександра була мокрою і в білій майці. Красуня залишилася з розпущеним волоссям, позуючи під час зйомок кліпу. На іншому кадрі Зарицька сиділа біля молодої людини з голим торсом і кліпмейкером Аланом Бадоєвим.

Співачка показала ще кілька знімків, де вона працювала над кліпом на пісню "Палала".

Нагадавши, ефектна KAZKA спокусила своєю розкішшю в розкритому пальто.

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