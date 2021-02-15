Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая с коллегами показала яркие костюмы

На своей странице в Instagram Александра Зарицкая показала фото группы KAZKA, где вся талантливая команда восхитила и даже удивила необычными нарядами, пишет Politeka.net.

На снимке Александра Зарицкая картинно присела, отодвинув одну ногу в сторону. На ней были черные колготки в крупную сетку и черные ботильоны, надетые под длинное платье темно-сливого цвета с эффектной бахромой из мелких металлических цепей на груди. Певица прислонила одну руку к лицу и смотрела в камеру. Как и всегда, Александра сделала ставку на длинные распущенные волосы, которые эффектными волнами спускались на ее плечи.

Вокруг певицы собралась вся ее группа, которая тоже оделась для снимка весьма необычно. Девушки с похожими прическами были в комбинезонах и коротких сиреневых рубашках с крупными рукавами, а также в очках. Мужская половина коллектива предпочла яркие рубашки и пиджаки.

В публикации солистка KAZKA рассказала о первом концерте после затянувшейся паузы, а также о волнении всего коллектива перед выступлением.

"Вчера мы провели свой День Всех Влюбленных в компании крупнейшего любовь нашей жизни – сцены и зрителей! Наконец, наконец-то нам пришлось выступить для вас. Мы так скучали! И через большую паузу между концертами, волновались как впервые... Спасибо всем кто был вчера с нами в Одессе. Не можем дождаться следующей встречи!",- написала Зарицкая на своей странице.

В то же время поклонники популярного коллектива в комментариях отметили необычные наряды и талант любимой группы.

"Какое крутое фото!", "Все очень красивые", "Божееееее, какие вы красивые, просто супер звезды", "Очень любимые звездочки", "Какие вы все красивые и ярко одетые", "Крутииишки", "У Вас вкусная музыка, Вы кулинар от души", "Какие костюмы",- написали фолловеры в соцсети.

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