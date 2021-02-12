Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA на своей странице в Instagram разместила снимки, где позировала в компании обаятельного брюнета с усами, пишет Politeka.net.

Александра Зарицкая показала красивые снимки, сделанные в Стамбуле. Фотографии были сделаны в стиле ретро и поражали красивыми и необычными ракурсами, в которых звезда позировала вместе с молодым человеком на фоне эффектных архитектурных сооружений.

Александра Зарицкая предстала в длинном платье, поверх которого она надела коричневое пальто в пол с большим воротником, подчеркнув талию широким кожаным поясом. Свой образ солистка группы KAZKA дополнила легчайшим полупрозрачным платком и милой черной шляпкой.

На снимке рядом с Зарицкой позировал солист швейцарской группы Kadebostany, с которым Александра стояла "под ручку". Как отметила сама певица, она безумно рада своему знакомству со швейцарским музыкантом и совместной работой, которую они сделали еще год назад.

"Год назад мы согласились на удивительную авантюру. Срочно собираться и лететь ночным рейсом в Стамбул и, только сойдя с самолета, мчаться снимать клип на одну из моих любимых песен – "Baby i'm Ok" , которую мы записали вместе с @kadebostany_official. Я не могу передать, как я благодарна вселенной за знакомство с этим артистом, моим другом и на столько талантливым музыкантом. Гийом, спасибо тебе за все! Нас ждут великие дела! Я обещаю",- написала Александра Зарицкая к своей публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA SVIT (@kazka.band)

Солист Kadebostany в комментариях ответил на ее теплые слова и отметил, что с певицей его связывают позитивные воспоминания.

"Только хорошие воспоминания! Еще раз спасибо за веру в этот проект. Эти картинки классные",- написал музыкант в соцсети.

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