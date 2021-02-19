Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая предстала в романтичном образе на звукозаписывающей студии

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая регулярно пополняет свою страницу в Instagram яркими снимками, где примеряет разные образы и рассказывает об успехах группы. Но в этот раз певица очаровала необычной обстановкой и бездонной синевой своих глаз.

Солистка группы KAZKA показала снимок, сделанный в звукозаписывающей студии. Девушка стояла перед микрофоном с надетыми на голову наушниками и придерживала их обеими руками. При этом поклонники девушки в комментариях так и не смогли разгадать, будет ли это новая песня от звезды, или же она приняла участие в озвучке какого-то проекта.

На фотографии Александра Зарицкая покорила своим ангельским личиком и очень выразительным взглядом. Минимум макияжа на глазах, но густые естественные брови акцентировали внимание на природной красоте девушки, а яркая алая помада идеально подчеркнула пухленькие красивые губки Александры.

На звукозаписывающей студии звезда появилась в черном наряде. Тонкая темная кофточка с довольно глубоким декольте подчеркивала грудь певицы, а баланса образу добавила короткая куртка из черной кожи с дерзко расстегнутыми рукавами.

А чтобы придать образу немного романтики и подчеркнуть свою женственность в повседневном луке, Александра Зарицкая сделала ставку на милый бежевый беретик, надетый набок, и распущенные по плечам длинные русые волосы.

"Это было что-то очень необычное",- подписала снимок Александра Зарицкая и спровоцировала фанатов на рассуждения по этому поводу. Поклонники в своих комментариях предположили, что певица озвучивала мультсериал, а также оценили внешний вид Александры.

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