Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала, как выступила на концерте

На кадрах Александра позировала в красно-белом наряде, а ноги и ягодицы прикрыла прозрачной сеточкой. Зарицкую в этот момент снимали с фан-зоны, куда она подошла, чтобы дать возможность топле запеть в микрофон. Но в таком ракурсе красотка засветила пышные ягодицы, которые во всей красе видны из-под наряда, но девушку не смущали пикантные кадры. Об этом пишет Politeka.net со со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментари, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Просто люблю", "Ох, круто""Аппетитные у тебя формы", "Вы прекрасная, Саша", "Красивая женщина", "Ах, какая девченка", "Прелестная",Что за женщина", "Шикарная леди", "Пусичка-лапусичка", "Богиня", "Венера", "Саша, огонь", "Пухленькая, как зефир, очень рада, что не поддаетесь канонам моды и выглядите индивидуально. Восхищаюсь вашей красотой", "Нереальная".

Сообщалось, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала поклонников информацией о себе.

Так, в этот раз красотка появилась в стильном образе, поднеся камеру поближе. Звезда надела красивый свитер и берет. Завершил образ интересный макияж с длинными стрелками и блестящими акцентами в уголках глаз.

Напомним, пышногрудая солистка KAZKA со стаканом в руках поделилась сокровенным

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