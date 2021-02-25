Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе

Зірка, попри щільний графік зйомок, встигає також вести сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і берет. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.

"🌸 Зараз, як ніколи раніше, я відчуваю в собі внутрішні зміни, я б дуже хотіла з вами поділитися думками, переживаннями та ідеями, але всьому свій час ... дуже сподіваюся, що ви дочекаєтеся і підтримаєте мене. Люблю вас 🪐", - написала Олександра.

За півгодини пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Неймовірні фото 😍 🌸 звичайно, підтримаємо))😊❤", "немов Паризький Зефірчик😍", "краще фото, 😍 😍 😍 казкове, ми тебе підтримаємо, дуже сильно любимо😍 😍 😍 😍 😍 😍", " ми підтримаємо тебе! 🥰 🥰 ", "Неймовірно красиві фото 😍 супер кольори 💗 звичайно, підтримаємо❤️", " Сашка завагітніла? !!!! Урааа !!!! 🎉 🎉 🎉 ", "Чекаємо! ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька позувала в райському містечку, очевидно, на Шрі-Ланці, де минулого року відпочивала. Перед камерою красуня з'явилася у стильному темному купальнику, вона стоїть серед густої екзотичної зелені з коктейлем в руці.

Волосся зірки було вологим від недавнього купання.

Нагадаємо, що ефектна солістка KAZKA спокусила своєю розкішшю в розкритому пальто:"цікава леді".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA в купальнику пішла у відрив з шаленою компанією і блиснула пишним бюстом: "а у нас гуляночка!".

Також Politeka писала, що фігуриста солістка KAZKA в мокрій майці влаштувала спеку на знімальному майданчику: "дуже захотілося...".