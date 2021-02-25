Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала поклонников информацией о себе

Звезда, несмотря на плотный график съемок, успевает также вести страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз красотка появилась в стильном образе, поднеся камеру поближе. Звезда надела красивый свитер и берет. Завершил образ интересный макияж с длинными стрелками и блестящими акцентами в уголках глаз.

"🌸 Сейчас, как никогда раньше, я чувствую в себе внутренние изменения, я бы очень хотела с вами поделиться мыслями, переживаниями и идеями, но всему свое время ... очень надеюсь, что вы дождетесь и поддержите меня. Люблю вас 🪐", - написала Александра.

За полчаса пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

"Невероятные фото 😍🌸 Конечно, поддержим)) 😊❤", "Словно Парижский зефирчик 😍", "Лучшее фото, 😍😍😍 сказочное, мы тебя поддержим, очень сильно любим 😍😍😍😍😍😍", "Мы поддержим тебя! 🥰🥰 "," Невероятно красивые фото 😍 супер цвета 💗 конечно, поддержим ❤️ "," Сашка забеременела? !!!! Урааа !!!! 🎉🎉🎉 "," Ждем! ❤️ ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая позировала в райском местечке, очевидно, на Шри-Ланке, где в прошлом году отдыхала. Перед камерой красотка появилась в стильном темном купальнике, она стоит среди густой экзотической зелени с коктейлем в руке.

Волосы звезды были влажными от недавнего купания.

Напомним, что эффектная солистка KAZKA соблазнила своей роскошью в распахнутом пальто: "Интересная леди".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в купальнике ушла в отрыв с безумной компанией и сверкнула пышным бюстом: "А у нас гуляночка!".

Также Politeka писала, что фигуристая солистка KAZKA в мокрой майке устроила жару на съемочной площадке: "Очень захотелось...".