Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька постала в романтичному образі на звукозаписній студії

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька регулярно поповнює свою сторінку в Instagram яскравими знімками, де приміряє різні образи і розповідає про успіхи групи. Але цього разу співачка зачарувала незвичайною обстановкою і бездонною синявою своїх очей.

Солістка групи KAZKA показала знімок, зроблений в звукозаписній студії. Дівчина стояла перед мікрофоном з надітими на голову навушниками і притримувала їх обома руками. При цьому шанувальники дівчини в коментарях так і не змогли розгадати, чи буде це нова пісня від зірки, або ж вона взяла участь в озвучці якогось проекту.

На фотографії Олександра Зарицька підкорила своїм ангельським личком і дуже виразним поглядом. Мінімум макіяжу на очах, але густі природні брови акцентували увагу на природній красі дівчини, а яскрава червона помада ідеально підкреслила пухкенькі красиві губки Олександри.

На звукозаписній студії зірка з'явилася в чорному вбранні. Тонка темна кофтинка з досить глибоким декольте підкреслювала груди співачки, а балансу образу додала коротка куртка з чорної шкіри з зухвало розстебнутими рукавами.

А щоб надати образу трохи романтики і підкреслити свою жіночність в повсякденному луці, Олександра Зарицька зробила ставку на милий бежевий беретик, надітий набік, і розпущене по плечах довге русяве волосся.

"Це було щось дуже незвичайне", - підписала знімок Олександра Зарицька і спровокувала фанатів на міркування з цього приводу. Шанувальники у своїх коментарях припустили, що співачка озвучувала мультсеріал, а також оцінили зовнішній вигляд Олександри.

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