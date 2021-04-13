В Україні планують виділити додатково 20 млрд грн для забезпечення дешевої іпотеки для тих, хто потребує житла

Це передбачено законопроектом №5308, який розглянуть на засіданні Верховної Ради 13 квітня.

Очікується, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис.іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

Всього на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, на підтримку держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу. Банківська криза 2014-2015 років зупинила іпотечне кредитування і призвела до кризи в Державній іпотечній установі.

Чинний нині Закон збираються змінити в частині збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн і включення в цій сумі планового показника придбання цінних паперів по загальному фонду державного бюджету, а також відповідні зміни до статті 5 цього Закону про збільшення граничного обсягу державного боргу на 20 млрд грн.

Нагадаємо, в Мінфіні повідомили, що станом на 18 березня 2021 року було підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 мільйона гривень в рамках Програми "доступна іпотека під 7%". Однак, ще 57 заявок від українців розглядаються.

Найбільше українців зараз планує скористатися програмою "доступна іпотека під 7%" у Київській області та місті Київ, а також у Львівській області.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в єдиній інформаційній базі даних про ВПО, як це було раніше. Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто.

Нагадаємо, українці підняли переполох через крадіжку особистих даних: "Хто дав банку таке право?"

Як повідомляла Politeka, введено додаткові пільги на карантині, хто з українців може розраховувати: "зменшення плати за..."

Також Politeka писала, що українців попередили про комунальне нововведення, за що доведеться платити більше: "майже втричі дорожче…»