В Украине планируют выделить дополнительно 20 млрд грн для обеспечения дешевой ипотеки для тех, кто нуждается в жилье

Это предусмотрено законопроектом №5308, который рассмотрят на заседании Верховной Рады 13 апреля.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Всего на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, на поддержку государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. Банковский кризис 2014-2015 годов остановил ипотечное кредитование и привел к кризису в Государственном ипотечном учреждении.

Действующий ныне Закон собираются изменить в части увеличения планового показателя государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн и включение в этой сумме планового показателя приобретение ценных бумаг по общему фонду государственного бюджета, а также соответствующие изменения в статью 5 этого Закона об увеличении предельного объема государственного долга на 20 млрд грн.

Напомним, в Минфине сообщили, что по состоянию на 18 марта 2021 года было подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 миллиона гривен в рамках программы "Доступная ипотека под 7%". Однако, еще 57 заявок от украинцев рассматриваются.

Больше всего украинцев сейчас планирует воспользоваться программой "Доступная ипотека под 7%" в Киевской области и городе Киев, а также во Львовской области.

Напомним, в конце 2020 года Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ, как это было ранее. Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично.

Напомним, украинцы подняли переполох из-за воровства личных данных: "Кто дал банку такое право?"

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