В Украине собираются сократить импорт газа за счет производства его биологического аналога

При этом цена биогаза в несколько раз выше – $350-700 против $250 за тысячу кубометров "обычного" голубого топлива. Об этом говорится в материале UBR.

Минэнергетики и Госагентство энергоэффективности уже разработали соответствующий законопроект. После его принятия в ведомствах ждут стремительного развития рынка и снижения уровня зависимости от импорта газа.

Биогаз производится методом анаэробного сбраживания органических веществ. Биометан – это биогаз очищенный до физико-технических характеристик, которые требуются от природного газа для его закачки в газотранспортную (ГТС) и газораспределительные системы (ГРС).

Глава правления биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) Георгий Гелетуха отметил, что сегодня стоимость биометана, в зависимости от исходного сырья, находится в диапазоне $350-700 за 1 тыс. куб.м, в то время как у природного газа – $250 за 1 тыс. куб.м, то есть, почти втрое дороже.

Из-за дороговизны биометан в Украине не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по "зеленому" тарифу.

На начало 2021 года в Украине действуют 53 установки, которые производят энергию из биогаза и работают по "зеленому" тарифу. Общая электрическая мощность указанных установок 103,4 МВт. Согласно Национальному плану действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года, ожидаемые мощности на биогазе до конца 2020 года должны составлять 290 МВт, а, следовательно, ожидаемое выполнение плана составляет лишь 36%.

Отмечается, что потенциал производства биометана в Украине составляет 7,8 млрд куб. метров в год.

Напомним, в Украине с 1 мая вводятся годовые тарифы на газ для населения.

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Все поставщики будут обязаны в период до 25 апреля 2021 года довести до своих клиентов информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода. Тарифы должны быть опубликованы на сайтах поставщиков.

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