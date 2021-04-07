Украинцев предупредили о новом способе получения пенсий и соцвыплат

Так, согласно постановлению Кабмина, с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Для доставки пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей пройдет конкурсный отбор поставщиков услуг. Как известно, сегодня пенсии доставляет АО "Укрпочта" на монопольных условиях.

Тарифы на доставку будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Однако отмечается, что они должны быть не выше установленных правительством. Первый конкурс Пенсионный фонд проведет до 1 сентября 2021 года, до конкурса пенсии продолжит доставлять "Укрпочта".

С 1 сентября получать пенсии по месту жительства смогут только 4 категории лиц:

люди с инвалидностью I группы,

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лица, которым 80 или больше лет,

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющие права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории лиц могут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом. Все остальные лица с 1 сентября будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты. Изменить уполномоченный банк можно в любой момент.

В уполномоченном банке по желанию получателя можно зхаключить договор о доставке пенсий. Банки могут организовывать доставку самостоятельно или привлечь для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Отмечается, что оплата доставки пенсий и денежной помощи для указанніх віше четырех категорий граждан будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета.

Отметим, что согласно свежим данным, доходы Пенсионного фонда Украины в первом квартале 2021 года составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда в январе – марте составил 7,5 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн. В первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

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