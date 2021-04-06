Украинцам решили существенно урезать больничные

Об этом идет речь в законопроекте, который разработало Министерство социальной политики, пишет «Обозреватель».

Сейчас в Украине первые пять дней болезни оплачивает работодатель, а за каждый следующий – Фонд социального страхования, которому работники платят взносы с каждой зарплаты. По новым правилам Минсоцполитики предлагает первые 10 дней оплачивать работодателю.

Фактически это приведет к тому, что за счет социального страхования будут оплачивать только серьезные заболевания.

Размер больничных хотят привязать к стажу:

50% средней заработной платы – если есть до 5 лет стажа (сейчас до 3 лет);

60% средней заработной платы – от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

70% средней заработной платы – от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

80% средней заработной платы – от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы – от 20 лет (сейчас от 8 лет).

Еще одним новшеством является то, что Фонд социального страхования хотят полностью подчинить государству. С этим конечно же не согласны профсоюзы, которые потеряют реальное влияние на фонд.

"Сейчас это защищенный ресурс, если эти средства перейдут в бюджетные, может быть ситуация, когда, например, нет средств, значит, в этом году будем получать минимальные больничные. Это шаг к государственной системе...", – говорит замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

Кроме описанных нововведений, в ведомстве предлагают ужесточить и контроль – проверять больничные и штрафовать тех врачей, которые выписали фальшивые. Ни для кого не секрет, что такие в Украине можно купить просто в интернете.

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