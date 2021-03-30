В Верховной Раде проголосовали за выплаты пострадавшим от карантина украинцам в размере 8 тысяч гривен

Речь идет о компенсациях для физических лиц-предпринимателей (ФОПов), а также наемных работников. Помощь получат люди из регионов, оказавшихся в «красной» зоне карантина. За соответствующий законопроект 30 марта в Раде проголосовали 312 нардепов.

Украинцы начнут получать выплаты уже через 10 дней после вступления закона в силу. При этом, Кабмин должен будет выпустить отдельное постановлением, в котором уточнит перечень видов деятельности, которые будут гарантировать выплаты.

Подходящие под критерии получения помощи украинцы должны будут подать заявку через «Дію» в течение 30 дней с момента попадания региона в «красную» зону. Такая программа будет действовать весь 2021 год, поэтому если регион попадет в «красную» зону уже после принятия закона, его жители смогут начать получать выплаты с этого момента.

Также сообщается, что система будет отсеивать людей, которым выплаты не положены по тем или иным критериям, автоматически.

Деньги будут поступать на счет самого ФОПа или банковский счет наемного работника. Люди получат по 8 тысяч из государственного бюджета, а также выплату из местного бюджета. Размер последней будет определяться местными органами самоуправления.

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