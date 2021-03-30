В Верховной Раде проголосовали за выплаты пострадавшим от карантина украинцам в размере 8 тысяч гривен

Речь идет о компенсациях для физических лиц-предпринимателей (ФОПов), а также наемных работников. Помощь получат люди из регионов, оказавшихся в «красной» зоне карантина. За соответствующий законопроект 30 марта в Раде проголосовали 312 нардепов.

Украинцы начнут получать выплаты уже через 10 дней после вступления закона в силу. При этом, Кабмин должен будет выпустить отдельное постановлением, в котором уточнит перечень видов деятельности, которые будут гарантировать выплаты.

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Подходящие под критерии получения помощи украинцы должны будут подать заявку через «Дію» в течение 30 дней с момента попадания региона в «красную» зону. Такая программа будет действовать весь 2021 год, поэтому если регион попадет в «красную» зону уже после принятия закона, его жители смогут начать получать выплаты с этого момента.

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Также сообщается, что система будет отсеивать людей, которым выплаты не положены по тем или иным критериям, автоматически.

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Деньги будут поступать на счет самого ФОПа или банковский счет наемного работника. Люди получат по 8 тысяч из государственного бюджета, а также выплату из местного бюджета. Размер последней будет определяться местными органами самоуправления.

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