Украинцы могут получать пенсии размером 7 тысяч гривен после запуска накопительной пенсионной системы

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".

При этом она отметила, что для реализации инициативы необходимо навести порядок в солидарной системе.

"При нынешних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников — солидарной и накопительного уровней — 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", — сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики уточнила, если человек 35 лет будет откладывать по 600 гривен, то это позволило бы в дальнейшем получать выплаты в течение 15 лет в среднем за 3200 гривен. К этой сумме добавляется пенсию из солидарной системы 3500 грн.

"Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) — это реальный уровень", — считает Лазебная.

Отметим, что, согласно Данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн.

За год средняя пенсия выросла на 13,7% (+424,53 грн). В ПФУ заявили, что в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличился до 2400 грн.

Кроме того, с 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырасли на 11%, в среднем рост составил 300 грн. Пенсионерам с большим стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальнцю пенсионную выплату повысили до 2200 грн.

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