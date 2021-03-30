В Украине изменилась средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций

В феврале 2021 года она составила 12 49 гривен, что на 212 гривен больше по сравнению с январем (12 337 гривен). Такие данные предоставила Государственная служба статистики.

Сообщается, что за последний год (по сравнению с февралем пришлого года) зарплата выросла на 15,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 7,6%.

Средняя зарплата украинцев за месяц стала больше еще на 200 гривен.

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 18 504 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 9 903 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 23 001 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 22 319 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 7 892 гривен.

Отметим, что, согласно прогнозам экономистов, рассчитывать на существенный рост зарплат в ближайшее время украинцам не приходится. Так, специалисты ожидают, что средняя зарплата в Украине к концу июня останутся на нынешнем уровне – около 12,5 тыс. гривен. А если рост и будет, то незначительным – до 13-13,5 тыс. гривен.

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