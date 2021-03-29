Систему льгот на проезд в Украине хотят существенно изменить

О том, что и почему собираются изменить рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «РБК-Украина».

Так, министерство разработало законопроект, согласно которому вместо льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте смогут раздавать деньги. Изменить действующие ныне правила решили, чтобы уравнять права тех украинцев, которые живут в больших городах и часто пользуются троллейбусами, метро и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Решение о формах предоставления льгот на проезд должны принимать местные власти.

"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", – говорит Лазебная.

При этом министр отметила, что этот процесс пока идет трудно.

"Но мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались", - заявила она.

В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому вопросу с председателями общин.

Напомним, экстренно изменены правила проезда, кого из украинцев коснется решение властей: "Призываем всех..."

Как сообщала Politeka, новые тарифы ждут украинцев уже с первого апреля, суммы превышают 10 тысяч: кого не коснется повышение.

Также Politeka писала, что правила назначения субсидий изменятся: как теперь получить выплаты, "только после подачи..."