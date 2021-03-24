В Украине увеличится тариф, а сумы будут превышать 10 тысяч гривен

Изменения, которые вступят в силу 1 апреля, затронут не всех.

Так, тариф на оказание медицинской помощи при родах с 1 апреля года увеличится на 2 тыс. гривен, до 10 382 гривен, передает "Сегодня".



Но пациентам государственных медучреждений Украины платить не нужно, поскольку роды для них бесплатные, а тариф будет оплачивать государство.

Отмечается, что в медучреждениях, которые и принимают роды, и оказывают помощь новорожденным тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг - 25 115 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве социальной политики готовятся изменить правила назначения субсидий.

Ранее назначения льгот проводилось автоматически, но теперь эту норму хотят изменить.



Согласно законопроекту, заявления и декларации нужно будет подать в мае. В пояснительной записке говорится, что в указанный месяц назначение жилищной субсидии будет возможна только после подачи новых соответствующих заявлений.

Кроме того потребуются новые декларации о доходах и расходах лиц, которым нужны выплаты.

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