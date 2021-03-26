Правила перевозки пассажиров в общественном транспорте изменили в Киеве на период карантина

Как передает Politeka.net, об этом сообщил Киевпастранс на своей странице в Facebook.

С 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить 50% от общей пассажировместимости, а не 50% от сидячих мест, как это было до этого.

" С завтрашнего дня наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства... В то же время напоминаем, что карантин в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими. Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: соблюдайте установленные правила", – говорится в сообщении.

Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то его поддерживает, тогда как других удивляет, что перевозить больше людей в транспорте разрешили тогда, когда в городе резко возросла заболеваемость коронавирусом.

«Очень по киевски - в ответ на рост смертности - ослаблять карантин», «Почти весь год Киев был в желтой и оранжевой зонах - перевозили исключительно сидячих пассажиров, кондукторы выбирали кого запускать в салон, транспорт проезжал мимо остановок. Киев попадает в красную зону, растет заболеваемость, нет мест в больницах - и КПТ делает щедрый жест: трамбуйтесь все в салон», «Мудрое решение», «Наконец-то, раньше нельзя», «Закрывать нужно транспорт как весной 20го», «Транспорт закрывать надо, а не открывать. 1000 погибших за 3 дня в Украине», - пишут в Сети.

Ранее, 24 марта Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила, что намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, и сообщила, что проезд также подорожает.

Отметим, по состоянию на утро 26 марта в Киеве зафиксировано 1 164 новых случая коронавируса за сутки. Зафиксировано 24 летальных случаи за сутки.

Всего в столице подтверждено 157 767 случаев COVID-19.

Напомним, украинцу отказались продавать маску в аптеке, кадры инцидента.

Как сообщала Politeka, киевляне показали "работу" общественного транспорта во время карантина: "смог сесть только в 11-й автобус".

Также Politeka писала, что правила ношения масок неожиданно изменили, о чем надо знать украинцам: "Является обязательным в..."