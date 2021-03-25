В постановление правительства об обязательном ношении масок в регионах "красной" зоны карантина, которое приняли 22 марта, внесли изменения
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины 24 марта, перечень мест общего пользования, где необходимо носить маску или респиратор, был подкорректирован.
Уточняется, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, "как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ".
Ношение масок является обязательным в:
- учреждениях здравоохранения и образования,
- подземных переходах,
- остановках общественного транспорта
- других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
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Также в Минздраве напомнили, что в том же постановлении Кабмина от 22 марта были изменены правила пересечения границы:
теперь иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину должны иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
для граждан Украины, которые пересекают госграницу, условием, которое освобождает их от самоизоляции и обсервации, является наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Отметим, ранее в постановление правительства значилось, что в красных запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".
А, согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся среди прочего также парки и улицы.
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