В Министерстве социальной политики озвучили важные нюансы получения минимальных выплат

Глава министерства Марина Лазебная детально объяснила ситуацию с ФЛП (физлицами-предпринимателями), передает Finance.ua. По ее словам, при выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

«Большинство ФЛП уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой — ФЛПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж», — заявила министр.

Кроме того, Лазебная добавила, что для физлиц-предпринимателей следует сделать накопительную систему обязательной. Если посмотреть на другие страны, для этой категории граждан солидарной системы не существует, но зато они обязаны сами копить себе на старость. По словам министра, на данный момент нагрузка на ФЛП в Украине может быть слишком большой, поэтому с ними нужен отдельный диалог.

Напомним, 1 марта в Украине прошла индексация пенсий – повышение в среднем на 300 грн получили 8 млн пенсионеров. В апреле пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Это касается тех, кто по состоянию на 1 марта имеют не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. Для этого нужно после назначения пенсии проработать минимум два года. Прибавка для этой категории граждан составляет примерно 2%.

Напомним, что повышение пенсий скажется на цене продуктов: за что придется заплатить украинцам намного дороже.

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