Пенсионный фонд Украины раскрыл, какие пенсии в разных регионах

Размеры пенсий в Украине в разных областях сильно отличаются, сообщает Politeka.net. Так, на Киевщине в среднем получают 4,7 тыс. грн, а на Черниговщине - 2,2 тыс. грн.

Об это свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ПФУ. Такая большая разница образовалась потому, что в Киеве самая большая средняя зарплата.

Специалисты Фонда назвали средний размер пенсий в Украине - 3,5 тыс. грн. Больше всех получают судьи – 67,9 тыс. грн, ведь у них выплаты по особым правилам.

К слову, украинские пенсионеры, у которых пенсии меньше 9090 грн, после 1 марта могут получить прибавку к выплатам в размере примерно 1000 грн.

Перерасчет распространится на восемь миллионов украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Ранее мы писали, что после индексации пенсии минимальная сумма повышения составит 100 грн. Такие выплаты ожидаются для людей, у кого расчетный размер 6,3 тысячи грн.

Стоит помнить, что индексации подлежит только расчетная по формуле пенсия, доплаты за стаж или другие льготы под индексацию не попадают.

Чтобы знать размер индексации, нужно вою расчетную пенсию умножить на 1,11.

Напомним, на данный момент в законодательстве не установлено точной даты, когда Правительство будет индексировать пенсии. Однако уже подан законопроект об автоматической индексации пенсии и она будет проходить ежегодно с 1 марта.

Таким образом, именно закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат.

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