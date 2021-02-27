Индексация пенсий стартует с марта

Как сообщает Politeka.net c 1 марта в Украине будет проведена индексация или осовременивание пенсионных выплат для некоторых категорий украинских пенсионеров. Нормы индексации прописаны в Законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Известно, что нынешняя индексация затронет около восьми миллионов человек, средний размер увеличения денежных выплат составит 308 грн, минимальная сумма – 100 грн, а некоторые пенсионеры почувствуют существенное повышение в 700 грн. Такие выплаты ожидаются для людей, у кого расчетный размер 6,3 тысячи грн.

Стоит помнить, что индексации подлежит только расчетная по формуле пенсия, доплаты за стаж или другие льготы под индексацию не попадают.

Чтобы знать размер индексации, нужно вою расчетную пенсию умножить на 1,11. Необходимо учитывать, что "чистый" размер пенсии не подразумевает надбавки за стаж, увеличение выплати до уровня прожиточного минимума, добавок по 500 грн людям старше 80 лет, а также повышения выплат до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Размер индексации считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половины от динамики роста зарплат за последние три года. Уровень инфляции был в пределах 5%, а зарплаты росли на 17% (в сумме получается 22%, а половина – 11%).

Напомним, что по словам премьера с 1 марта пенсии вырастут на 11%, что говорит о среднем повышении выплат на более чем 300 грн.

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