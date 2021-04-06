Украинцам сообщили, как будет происходить повышение пенсий в 2021 году

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

Шмыгаль отметил, что индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация касалась 8 млн украинских пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров - она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).

Также с 1 июля увеличат надбавки за сверхурочный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

А с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

Очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям стартует с 1 декабря.

Украинцы бурно отреагировали на такое сообщение.

«Дали на бутылку масла», «Очередной неудачный проект от правительства, накопительная система не будет работать в нашей стране, спросите у любого финансиста, в результате люди получат то же самое, что при советском союзе на сберегательных книжках», «По палке колбасы добавили. Чудесный результат», «А почему перерасчет пенсий для работающих пенсионеров происходит не ежегодно, а раз в 2 года, инфляция не смотрит на эти 2 года. И во-вторых за сверхурочные 12 лет мне доплачивают аж 127 гривен, это посмешище», «А вы посчитали, на сколько выросли тарифы, увеличился индекс инфляции?",- пишут в комментариях.

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