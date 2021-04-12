Кабинет министров обновил перечень тех, кто может получить помощь в размере 8 тысяч гривен в связи с локдауном в "красных" зонах

Правительство урезало список ФОПов, которые могут рассчитывать на «карантинные выплаты».

Это предусмотрено постановлением Кабмина № 328, опубликованном на правительственном портале. Документ был принят на заседании КМУ в среду, 7 апреля.

После изменений из перечня изъяты:

розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;

гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другого временного проживания);

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий;

ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления.

Напомним, обратиться за материальной помощью можно в течение 30 дней со дня установления жестких ограничений. Если в регионе уже действует или действовал жесткий карантин, отсчет начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 9 апреля.

Отметим, в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. С 11 апреля «красную зону» покинула Закарпатская область.

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