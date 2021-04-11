Кабмин внес важные изменения в постановление о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий

Так, правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, по которому ФОПы и наемные работники из "красных" зон карантина могут претендовать на получение госпомощи в размере 8000 гривен, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабмина.

Со следующей недели данные категории граждан, зарегистрировавшись в "Дії", могут подавать заявку, чтобы получить государственную помощь.

Приводим ниже полный перечень:

Напомним, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тысяч грн предпринимателям и наемным работникам, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

По информации Минздрава по состоянию на 11 апреля, в "желтой зоне" находятся лишь Херсонская и Ивано-Франковская области. В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. В "красной зоне" находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Ранее мы рассказывали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил возможность введения локдауна по всей стране. Несмотря на расширяющийся список "красных" зон, Кабмин пока не планирует объявлять общенациональный локдаун.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

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